Em coletiva de imprensa sobre a situação entre Estados Unidos e Afeganistão, a secretária de imprensa Jen Psaki falou sobre novos ataques em Cabul . De acordo com Jen, o país está passando pela fase mais complicada da missão de retirada dos estadounidenses no Afeganistão.

“A ameaça é contínua e ativa. Nossas tropas ainda estão em perigo. Isso continua a acontecer todos os dias que lá estão. Esta é a parte mais perigosa da missão", disse a secretária de imprensa da Casa Branca.

Mais cedo, durante uma coletiva do Pentágono, o secretário John Kirby também falou sobre as preocupações do país em relação a novos ataques. “Na verdade, eu diria ameaças específicas e prováveis. E queremos ter certeza de que estamos preparados para isso", disse.

Na última quinta-feira (26), aconteceram duas explosões próximas ao aeroporto de Cabul. O Estado Islâmico assumiu a autoria de ambas explosões. Cerca de 150 pessoas, entre civis e militares americanos, ficaram feridas.

Jen Psaki, ao ser questionada sobre a declaração que o presidente Joe Biden fez sobre caçar e pegar aqueles que realizarem mal ao seu país , disse que Biden deixou claro que "não quer que eles vivam mais na Terra".

Na terça-feira (24), Biden reafirmou que pretende encerrar a retira do Afeganistão até o dia 31 de agosto, cumprindo assim o acordo feito com o Talibã.