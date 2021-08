Reprodução Idosas foram sequestradas em Taboão da Serra

Homens armados sequestraram cinco idosas quando elas saíam da igreja em Taboão da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo , na noite de quinta-feira. As mulheres foram rendidas e duas delas colocadas no porta-malas de um carro. O grupo ficou cerca de 1h em poder dos criminosos.

As idosas com idade entre 60 e 70 anos foram abordadas por volta das 22h. Elas acabavam de sair de um culto e voltariam para casa no automóvel de uma das vítimas. O grupo foi surpreendido por dois homens armados.

"Um deles sentou no banco do motorista e o outro no banco de trás, mas os bandidos colocaram duas idosas no porta-malas e uma ainda teve que ir no colo", disse o inspetor Itamar de Souza Lourenço, da Guarda Civil Metropolitana.

As vítimas foram levadas para Embu das Artes, também na Grande São Paulo. O carro ficou estacionado na rua e as mulheres receberam ameaças de outros três homens que estavam no local.

"Elas disseram que os bandidos gritaram, ameaçaram, tomaram os celulares e dinheiro. Mas eles queriam mesmo era os cartões de crédito. As idosas foram obrigadas a falar a senha e três criminosos saíram para fazer saques", contou o inspetor.

Os gritos chamaram a atenção de vizinhos, que acionaram a Guarda Civil Metropolitana. Os agentes foram até o local e encontraram os criminosos com as idosas dentro do carro. De acordo com Lourenço, os bandidos também usaram as mulheres como escudo humano, mas acabaram se rendendo.

"Conseguimos prender dois, que ficaram com as mulheres. Os outros não voltaram, mas pelo menos não conseguiram nada. Eles tentaram sacar R$ 5 mil mas a operadora dos cartões de crédito bloqueou", disse Lourenço.

O caso foi registrado na Delegacia Central de Embu das Artes. Além dos dois criminosos presos, um revólver calibre 38 foi apreendido pelos guardas municipais.