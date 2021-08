Shealah Craighead/Official White House Photo Ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump

O muro de Donald Trump que faz fronteira com o México foi recentemente danificado pelas chuvas de monções que ocorreram no local. Algumas fotos mostram que portões de metal caíram de suas dobradiças, deixando lacunas em um trecho da berreira no sul do estado de Arizona, EUA.

It turns out Trump's Border Wall fell prey to his age old nemesis...



water. pic.twitter.com/JY7V1vXPaY — YS (@NYinLA2121) August 23, 2021

Trump prometeu construir o muro como parte de sua campanha presidencial em 2015, quando ele também prometeu fazer o México pagar pela construção. Porém, segundo o jornal britânico Metro, o ex-presidente americano teria canalizado bilhões de outros projetos federais para cobrir o custo do tão criticado projeto depois que ele declarou uma emergência nacional.

Conservacionistas do local disseram que lama e detritos foram levados contra a lateral da estrutura depois que uma 'enchente histórica' atingiu a área. Além disso, um porta-voz da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA confirmou os danos ao Tucson Sentinel e culpou a enchente que inundou as comportas de metal e danificou as dobradiças.

Grande parte do Arizona sofreu uma seca severa este ano, no entanto, viu uma quantidade recorde de chuva na semana passada. A área registrou o dobro da precipitação média de monções para o ano, com dados do Serviço Meteorológico Nacional mostrando 2,15 polegadas de chuva.

Antes de deixar a presidência no início deste ano, Trump conseguiu construir 452 milhas de muro, o equivalente a 730 quilômetros de extensão. Porém, não se sabe o que vai acontecer com o projeto já que o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden , cancelou o pedido de emergência e interrompeu a construção assim que assumiu a presidência.