Reprodução Donald Trump e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump pediu novamente a renúncia de seu sucessor Joe Biden, após uma explosão ser registrada no lado de fora do aeroporto de Cabul, no Afeganistão , nesta quinta-feira (26).

"Joe Biden deveria renunciar, o que não deveria ser um grande problema, já que não foi eleito legitimamente desde o início", escreveu o republicano em uma mensagem aos eleitores após o ataque em Cabul.

O grupo terrorista Estado Islâmico assumiu a autoria dos dois ataques nos arredores do aeroporto de Cabul na tarde de hoje. As explosões deixaram ao menos 72 pessoas mortas — 60 afegãos e 12 soldados norte-americanos —, além de outros feridos, segundo o jornal The Wall Street Journal .

— Com informações da Ansa