O Antagonista Joe Biden

O presidente norte-americano Joe Biden fez um pronunciamento na tarde deste domingo (22) sobre a crise no Afeganistão e garantiu que todo americano que quiser sair do país, conseguirá. Além disso, ele ressaltou que é impossível evitar o caos que se vê nas TVs.



Biden disse que seu objetivo é "retirar todos os americanos e evacuar os aliados afegãos". Segundo ele, foram 28 mil pessoas retiradas do país em agosto, sendo 11 mil em 36 horas.

"A evacuação seria muito difícil e dolorosa, não importa quando começasse. Não há forma de evacuar tantas pessoas sem as imagens que estamos vendo nas TVs. É um fato e meu coração sofre por essas pessoas", afirmou Biden em entrevista a jornalistas na Casa Branca.

Biden ordenou que companhias aéreas civis ajudem a trazer de volta os americanos, com isso, além dos 23 voos militares realizados nas últimas 24 horas, os EUA contará com 35 voos civis para levar pessoas do Afeganistão para as bases aliadas localizadas em quatro continentes.

"Primeiro [esses voos] vão aterrissar em bases americanas pelo mundo. Nessas localidades, estamos produzindo operações de segurança para todos. Ninguém vai entrar nos EUA sem checagem. E os afegãos que ajudaram os EUA nos últimos 20 anos, terão nosso apoio para deixar o país", detalhou Biden.