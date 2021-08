Reprodução/Facebook/Wild Florida Filhotes de jacaré albino nasceram em zoológico da Flórida, nos EUA

Dois filhotes de jacaré albino nasceram no zoológico Wild Florida, nos Estados Unidos. Os animais são da espécia aligátor, conhecido também como jacaré americano.

Eles nasceram no dia 11 de agosto e desde então, o zoológico vem compartilhando o progresso dos filhotes no perfil do Instagram. Confira o momento do nascimento:

Essa espécie é bem rara, mas o centro de conservação animal consegiu reproduzir duas ninhadas nos últimos dois anos.

De acordo com o G1, a instituição disse que eles ainda não foram batizados, mas que estão sendo acompanhados e estão respondendo bem aos cuidados."Eles estão indo muito bem!", afirmou o Wild Florida. "Nossa ninhada mais recente de albinos está bastante saudável e nós absolutamente os amamos."

O albinismo é uma condição genética hereditária e os dois irmãos herdaram essa característica dos pais, Snowflake e Blizzard, que também são albinos. O Wild Florida disse que espera que esses filhotes ajudem a envolver as pessoas na preservação do meio ambiente.