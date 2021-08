Reprodução Área foi bloqueada nesta quinta-feira (19)

Na manhã desta quinta-feira (19), a polícia de Nova York (EUA) bloqueou quarteirões da Times Square, importante ponto turístico da cidade, após uma ameaça de bomba . Os agentes pediram que as pessoas ficassem afastadas da área enquanto um pacote suspeito era analisado.

Duas horas depois, por meio das redes sociais, o NYPD (Departamento de Polícia de Nova York) informou que o indício foi descartado. "Atualização: o pacote na Times Square foi analisado e considerado não suspeito", escreveram.

UPDATE: The package in Times Square has been cleared and deemed to be not suspicious. https://t.co/7mRC4MqiyN — NYPD NEWS (@NYPDnews) August 19, 2021





A área isolada envolvia as ruas West 45th a 48th, além da Broadway e a 7ª avenida.

A polícia recebeu a denúncia do pacote suspeito às 12h13 (13h13 no horário de Brasília) e às 12h40 a Unidade de Serviço de Emergência do Departamento de Polícia da Cidade de Nova York e a Unidade do Esquadrão de Bombardeios já se dirigiam ao local.

JUST IN - Times Square in New York City evacuated due to a suspicious package. Bomb Squad on the scene. pic.twitter.com/ojoPUlFSJh — Disclose.tv (@disclosetv) August 19, 2021





