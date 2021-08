Patrick Semansky/AP Área do Capitólio foi evacuada totalmente

A Polícia do Capitólio do Estados Unidos está investigando uma ameça de bomba ao redor da Biblitoteca do Congresso, em Washington.

"Esta é uma investigação de ameaça de bomba ativa", alertou a USCP, que citou "um veículo suspeito perto da Biblioteca do Congresso" e pediu às pessoas que "continuem a evitar a área".

Segundo informações do G1, a autoridades estão investigando um homem em um veículo do lado de fora da biblioteca e se ele está com explosivos. Os prédios ao redo foram evacuados e as ruas fechadas. A polícia pede para que as pessoas evitem o local.