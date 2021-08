Reprodução/CNN Joice Hasselmann

Joice Hasselmann disse nesta sexta-feira (13) ter tomado conhecimento do desfecho das investigações em que alegou ter sido vítima de atentado. A Polícia Civil do Distrito Federal, responsável pelo caso, concluíu que as lesões da deputada federal teriam sido causada por uma "queda da própria altura" .

Joice disse que a conclusão foi discutida por médicos com quem se consultou e teria sido “considerada menos provável de ter ocorrido” pelos profissionais, levando em consideração o número traumas constatados nos exames.

Mesmo com a alegação, a deputada diz que confia no trabalho da Polícia Civil e voltou a pedir mais segurança nos apartamentos funcionais da Câmara dos Deputados.

De acordo com as investigações da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), Joice não foi vítima de um atentado, mas de uma queda. O acidente teria ocorrido, possivelmente, em decorrência de efeitos de remédios para dormir .