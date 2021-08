Divulgação Ex-secretário da Administração Penitenciária do RJ, Raphael Montenegro





O governador do Rio Cláudio Castro exonerou o secretário de Administração Penitenciária, Raphael Montenegro, na tarde desta sexta-feira. Em seu lugar foi escolhido o delegado da Polícia Federal Victor Hugo Poubel. Pesou contra Montenegro a saída de um dos chefes da maior facção criminosa do estado, Wilton Carlos Rabello Quintanilha, o Abelha, de 50 anos, mesmo com mandado de prisão ativo, no último dia 27. A movimentação será publicada no Diário Oficial da próxima segunda-feira.

A Vara de Execuções Penais (VEP) determinou, inclusive a apreensão de imagens de 24 câmaras do Presídio Vicente Piragibe, no Complexo de Gericinó, a pedido do Ministério Público do Rio (MPRJ), para investigar se houve irregularidades na soltura do preso, conformou O GLOBO/Extra publicaram. Na época da soltura de Quintanilha, Montenegro afirmou que cumpriu o protocolo para liberar o detento, pesquisando o sistema do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) e o Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). No entanto, ele admitiu que a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) recebeu o aviso do 3º Tribunal do Júri da Capital comunicando também sobre o mandado de prisão contra Quintanilha.

Você viu?

O registro no livro de portaria do presídio constando a entrada de três tortas, salgadinhos e embalagens de frango para um suposto churrasco, no dia do aniversário de Quintanilha, dia 24 de julho, também denunciado pelo O GLOBO/Extra, repercutiram mal na administração de Montenegro. Segundo fontes, as relações dele com o Tribunal de Justiça ficaram estremecidas, apesar de o secretário ser filho de uma magistrada e enteado de um ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ).





Poubel, de 54 anos, já concorreu a uma vaga de vereador pelo paretido da Cidadania nas últimas eleições fluminenses, mas não foi eleito. Ele obteve 1.379 votos.