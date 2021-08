Reprodução Matthew Taylor Coleman foi preso suspeito de matar seus dois filhos

Um estadunidense seguidor do movimento conspiratório QAnon assassinou seus dois filhos, um de 2 anos e outro de 10 meses, sob o argumento de que era "era a única coisa que poderia fazer que salvaria o mundo". O homem foi identificado como Matthew Taylor Coleman tem 40 anos.

Segundo as autoridades, Coleman estava convencido de que seus dois filhos tinham "DNA de cobra", o que teria sido a causa dos assassinatos. Ele foi até o México, matou os filhos e retornou aos EUA, onde foi detido, segundo comunicado do procurador-geral da Califórnia.

O crime foi notificado à polícia pela mãe das crianças. Coleman sai de casa com os filhos afirmando estar indo acampar, mas não disse à mulher onde iriam e não retornou ligações e mensagens de texto.

Ele foi localizado no dia seguinte pela polícia. Um aplicativo em seu celular indicou que ele estaria em Rosarito, no México. Ao retornar, foi preso pelo FBI ainda na fronteira.

O seguidor do QAnon confessou que atirou nos filhos com uma arma de fogo. Os corpos foram deixados por ele no México. No processo, consta que o homem acreditava que seus filhos "iam se transformar em monstros", de acordo com o processo.

Ele disse aos policiais que foi "esclarecido pelas teorias da conspiração do QAnon e dos Illuminati e que estava recebendo visões e sinais que revelavam que sua esposa possuía DNA de cobra e o havia transmitido aos filhos".

O estadunidense responderá pelo assassinato de cidadãos americanos no exterior.