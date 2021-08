Reprodução/Polícia Civil Mateus dos Santos Sousa foi morto por vingança, segundo a polícia

A cabeça de um jovem de 19 anos foi encontrada pela Polícia Civil, na última quinta-feira, 12, em um córrego da cidade Novo Gama, que fica no Entorno do Distrito Federal . De acordo com a apuração do caso, Meteus dos Santos Souza levou 125 facadas e foi decapitado há três meses. O crime aconteceu em Brazlândia, no DF.

Segundo a polícia, Mateus era ligado ao tráfico de drogas e foi assassinado por vingança. Os suspeitos de terem matado o jovem são um pai, de 41 anos, e seus dois filhos, de 22 e 19. Eles foram presos em 25 de julho, em São Raimundo Nonato (PI).

Os suspeitos foram presos no Piauí e logo transferidos para um presídio do Distrito Federal. Ao chegarem no DF, eles revelaram a localização da cabeça decapitada, que era a última parte do corpo que faltava ser encontrada.

“Foi uma vingança, em tese. A vítima teria tentado matar o pai por uma dívida de droga, mas não conseguiu. O pai ficou mal à época, internado no hospital. Isso foi há dois anos. Agora ele decidiu se vingar e teve ajuda dos dois filhos”, informou o delegado Roney Marcelo ao G1 .

Segundo as investigações da polícia, o corpo foi abandonado em Brazlândia. Ainda, os suspeitos atravessaram a divisa entre DF e GO somente com a cabeça do jovem e jogaram num córrego da cidade de Nova Gama.