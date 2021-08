Reprodução O Globo Tonee Carter recebeu R452 mil em gorjeta

Um pianista de aeroporto foi levado às lágrimas ao saber que um gentil estranho havia conseguido arrecadar US$ 10 mil (cerca de R$ 52 mil) em gorjetas com a ajuda de seus seguidores no Instagram.

Tonee Carter, mais conhecido como Valentine, estava se apresentando em um piano-bar no Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson Atlanta, na Geórgia (EUA), no mês passado, quando o palestrante motivacional, podcaster e autor Carlos Whittaker parou para ouvir sua música.

Os dois começaram a conversar e, admirando a paixão de Valentine pela música, Whittaker decidiu compartilhar a história de Valentine com seus 221.000 seguidores no Instagram.

"Acabei de ver esse cara tocando piano, apenas se divertindo muito. Ninguém estava realmente prestando atenção nele", recordou Whittaker à Fox.

Valentine começou a tocar piano aos 5 anos e passou mais de uma década compartilhando seu talento com o público em navios de cruzeiro. Nos últimos anos, enquanto fazia diálise devido a insuficiência renal, ele passou a se apresentar no aeroporto.

Whittaker notou que o pote de gorjetas de Valentine estava vazio, então encorajou seus seguidores a dar gorjetas ao pianista via Venmo, imaginando quanto dinheiro seus seguidores seriam capazes de levantar em 30 minutos. O autor, otimista, esperava algo em torno de R$ 13 mil, mas chegou surpreendentemente a R$ 52 mil. Nos dias seguintes, a generosidade avançou, chegando ao valor final arrecadado para o pianista: R$ 315 mil.

O mais incrível é que Valentine decidiu ficar só com parte do dinheiro, que será usado para consertar o seu carro. O restante — a maior parte — será doado para uma fundação de apoio a pacientes com problemas renais.