EPA Buscas por possíveis sobreviventes continuam no lago Kuril

Um helicóptero com 16 pessoas a bordo, entre as quais uma criança, caiu em um lago na parte oriental do território da Rússia nesta quinta-feira (12), informa a mídia local.

Ao menos oito pessoas teriam conseguiram sobreviver ao acidente e foram resgatadas.

O lago Kuril está localizado na península de Kamachatka, dentro da reserva natural de Kronotsky, é um local muito procurado por turistas.

As primeiras informações apontam que o modelo Mi-8 estava levando um grupo de visitantes de Moscou e de São Petersburgo para a região, que fica a cerca de 6 mil quilômetros da capital.

Apesar de ainda não confirmado pelas autoridades, 13 dos ocupantes eram turistas. As buscas por possíveis sobreviventes continua.