Reprodução Caçador de bitcoins Danai Makmek, morto aos 26 anos

Um "caçador de Bitcoins" morreu eletrocutado enquanto tentava consertar o seu computador adaptado para coletar criptomoedas na Tailândia na terça-feira (27/7).

Danai Makmek, de 26 anos, estava inquieto depois que a sua máquina, usada para a "mineração criptográfica" havia apresentado problema no disco rígido.

O tailandês entrou em pânico e implorou ajuda ao irmão para consertar o equipamento, temendo perder um valioso tempo de "mineração".

Seu irmão, Apiwat Makmek, disse que iria com Danai no dia seguinte a um técnico para reiniciar o sistema, que era capaz de ganhar milhares de dólares em Bitcoins todas as semanas.

No entanto, Apiwat disse que seu irmão estava preocupado e não podia arriscar que a máquina ficasse quebrada por um dia, então ele tentou consertar por conta própria.

Tragicamente, o entusiasta da tecnologia morreu depois que o computador de mineração Bitcoin (conhecido como BTC, na sigla em inglês) explodiu e o eletrocutou.

Imagens do quarto de Danai mostram a confusão de cabos e drives que ele usou para sua produção de moeda digital.

"Eu o avisei, mas ele não podia esperar. Acho que ele entrou em pânico e ficou acordado a noite toda tentando consertar. O computador foi modificado para dar mais potência. Não acho que fosse seguro, mas meu irmão o construiu sozinho para a mineração de Bitcoins", afirmou o irmão, segundo o "Sun".

Apiwat encontrou seu irmão morto quando ele e um técnico contratado foram à casa de Danai na manhã desta quarta-feira (28/7), onde encontraram o homem sem camisa caído vestindo apenas um short azul. Uma equipe de emergência foi ao local, mas nada pôde fazer.