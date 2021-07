Reprodução Nas Filipinas, avião militar com 96 pessoas caiu e deixou mortos

Nesta segunda-feira (5), as forças de segurança filipinas fazem uma busca pelas caixas-pretas em uma ilha remota no sul do país. As caixas contêm as informações do avião militar que caiu na madrugada desse domingo (4) e deixou 52 mortos e dezenas de feridos . As informações são da agência de notícias AFP .

A aeronave Hercules C-130 transportava 96 pessoas e saiu da pista ontem , quando tentou pousar na ilha de Jolo, província de Sulu, um reduto de militantes islâmicos.

No acidente, morreram 49 militares e três civis. De acordo com o o porta-voz das Forças Armadas das Filipinas , o major Edgard Arévalo, o avião pegou fogo após sair da pista, ocasionando a tragédia. Além disso, três pessoas morreram em terra, quando trabalhavam em uma pedreira, disse um funcionário do governo local, Tanda Hailid.

Segundo as fotos divulgadas pelas equipes de emergência, a cauda da aeronave foi danificada e os restos da fuselagem puderam ser vistos em uma plantação de coco. "Temos pessoas no local para proteger as peças de evidências que vamos recuperar, em especial o registro de informações de voo", disse Arévalo. "Esta é uma das piores tragédias que aconteceram às nossas Forças Armadas".

Conforme o major, os pilotos do avião eram experientes, por isso ainda não é possível dizer qual foi a causa do acidente. "As aeronaves não são novas, mas estão em condições adequadas de uso", acrescentou.