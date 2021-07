Reprodução Simone vítima de feminicídio cometido por Ismael, seu companheiro





Simone Xavier Nogueira, de 41 anos, foi encontrada morta por policiais militares, neste último sábado (3), dentro do banheiro da casa onde morava, em chácaras Santa Luzia, na Cidade Estrutural. Assassinada com um tiro de espingarda disparado pelo companheiro Ismael Pereira da Silva, de 33 anos, Simone sofria com constantes violências: cárcere privado, espancamentos, estupros e sessões de tortura faziam parte da vida da vítima. As informações são do Metrópoles.

Simone e a filha de 19 anos foram vítimas de violência sexual e terror psicológico praticado por Ismael. Traficante conhecido na região, o criminoso tinha habilidade de construir armas caseiras e costumava testá-las nos pés e mãos das duas mulheres. Se as vítimas desobedecessem as ordens impostas por Ismael, o homem disparava à queima-roupa nos pés e na palma das mãos das duas vítimas.

Segundo as investigações da 8ª Delegacia de Polícia (SIA), o agressor controlava a vida das mulheres, determinando as roupas que vestiam, onde iam, com quem falavam e as obrigavam a deitar na mesma cama com ele, que após estuprar uma, violentava a outra.

Você viu?

A investigação contará com auxílio do Instituto de Pesquisa e DNA Forense (IPDNA) da Polícia Civil, para comparar o material genético de Ismael com os dois filhos da moça de 19 anos. Ambos seriam frutos de estupros cometidos pelo criminoso.

A jovem será ouvida entre esta segunda-feira (5) e terça-feira (6). De acordo com a delegada-chefe da 8ª DP, Jane Klebia, existe a possibilidade de outros inquéritos serem instaurados para apurar os estupros.

“Iremos checar se já existem procedimentos em outras delegacias. Caso não sejam encontrados IPs abertos, iremos começar essas investigações”, afirmou.





A prisão de Ismael ocorreu na tarde do último sábado (3). Agentes da Policia Militar do Curso de Formação de Praças prenderam Ismael em flagrante no setor de chácaras Santa Luzia. Durante a ronda, os PMs foram alertados por vizinhos sobre uma briga em uma residência. Em seguida, ouviram disparos. Simone estava com o neto no colo quando fi atingida. Uma espingarda de calibre .12 foi encontrada ao lado da vítima.