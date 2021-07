Reprodução Nas Filipinas, avião militar com 92 pessoas caiu e deixou mortos

Um avião militar caiu nas Filipinas neste domingo (4) com 92 pessoas a bordo. Segundo a agência Reuters, ao menos 45 morreram e dezenas estão feridos. A operação de busca por sobreviventes e corpos continua no local do impacto, na província de Sulu, no sul das Filipinas. O evento é considerado como o pior desastre aéreo militar das Filipinas em mais de 30 anos.

A aeronave C-130, que pertence à Força Aérea Filipina, sofreu um acidente ao pousar na ilha de Jolo, segundo informou a Força Aérea. A aeronave despencou depois de uma aterrissagem frustrada e, em chamas, se partiu. O piloto perdeu completamente o controle, e as circustâncias técnicas ainda estão em processo de apuração.

A bordo do voo estavam muitos militares recém-formados no treinamento militar básico, que estavam sendo enviados para a ilha em uma força conjunta contra grupos armados na região, que é de maioria muçulmana. Entre as 45 vítimas fatais confirmadas, 42 eram militares e 3 civis, segundo as autoridades locais. 17 seguem considerados desaparecidos, e os demais foram hospitalizados.

Segundo relatos à Secretaria de Defesa das Filipinas, pouco antes do desfecho trágico e do avião se partir em chamas, soldados saltaram da aeronave antes que ela atingisse o solo, nos arredores de Patikul.