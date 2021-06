Reprodução/NBC Menino de 10 anos achou arma dentro de um armário de sua casa na Filadélfia, EUA

Um menino de 10 anos morreu após, acidentalmente, atirar em si mesmo com uma arma que encontrou dentro de sua casa junto de sua irmã mais nova. O garoto foi encontrado dentro de sua residência, na cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos, na tarde do último sábado (26). Ele tinha um ferimento na cabeça e foi levado ao Hospital St. Christopher, onde foi declarado morto.

O menino, cuja identidade não foi revelada, e sua irmã de 8 anos encontraram a arma dentro de um armário da casa. Segundo a polícia, não havia nenhum adulto no local no momento do tiroteio que, ao que tudo indica, foi acidental. Após o incidente a garota correu para a casa de um vizinho chamar a polícia.

Segundo a emissora de televisão NBC Philadelphia, ainda não está clara a informação de quem era o proprietário da arma ou se ela era legalmente registrada, mas o pai do menino está cooperando com os investigadores.

De acordo com a polícia, a arma estava em um lugar de livre acesso às crianças. O correto seria armazená-la em uma caixa trancada acessível apenas ao proprietário.

Informações da NBC dão conta de que pelo menos 90 crianças foram baleadas este ano na Filadélfia, incluindo uma criança de 3 anos que ficou ferida três vezes na perna durante um tiroteio em 19 de junho no oeste da Filadélfia. Ele sobreviveu, mas seu pai e outro homem foram mortos.