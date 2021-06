Reprodução Lázaro Barbosa é procurado há 10 dias pela polícia





O serial killer Lázaro Barbosa, de 32 anos, foi morto nesta segunda-feira com mais de 20 tiros entre disparos de pistola e fuzil, segundo o perito Nelson Massini, professor titular de Medicina Legal da UERJ, que analisou as fotos do corpo do criminoso a pedido do EXTRA. Por serem fortes, as imagens não serão publicadas.

"Na cabeça, foram três tiros de fuzil. Acho que tem as duas armas. No peito, dá impressão de pistola. Mas, na cabeça, pelo estrago, foi o que chamamos de projétil de alta energia", disse Massini.

De acordo com o perito, foi possível identificar mais de 20 disparos, todos efetuados a distância, embora pelas imagens não seja possível precisar a quantidade ao certo. Na cabeça, foram pelo menos três tiros de fuzil. No entanto, somente o laudo oficial poderá apontar exatamente o número de vezes que o serial killer foi alvejado.

Lázaro foi morto pela polícia nesta segunda-feira, após mais um confronto com agentes que integram a força-tarefa criada para procurá-lo. Após ser baleado, ele chegou a ser encaminhado para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.

Você viu?

O secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, disse que Lázaro estava armado e atirou contra as equipes, o que não deixou outra alternativa aos policiais a não ser revidar. De acordo com o secretário, o criminoso foi colocado na ambulância com vida e morreu no hospital.

"Temos filmagens que vamos mostrar para vocês: ele estava armado. Ele foi para o mato, fizemos o cerco. Ele tentou fugir do cerco e confrontou a equipe do major Edson. Um trabalho coletivo e, graças a Deus, nenhum policial foi ferido. Ele, na hora da abordagem, descarregou a pistola em cima dos policiais. E não tivemos outra alternativa senão revidar".





Lázaro teria feito ainda ameaças aos policiais quando foi visto em Águas Lindas, onde teria ido à casa da ex-sogra e da ex-mulher.

"Ele foi para buscar, para encontrar com elas. Nós estávamos monitorando. Tentamos ali já pegá-lo. Ele chegou a ameaçar alguns policiais dizendo que se entrasse na mata atrás dele, ele daria tiro na cara. Fizemos o cerco prudentemente, tecnicamente", relatou Rodney.