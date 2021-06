Reprodução/Facebook Mensagem percorreu uma distância de quase 4 mil quilometros

Um adolescente português encontrou, na tarde da última quarta-feira (16), uma garrafa de vidro com uma mensagem no seu interior. O texto foi escrito por uma criança de 13 anos, moradora de Vermont, nos Estados Unidos . O que indica que o objeto viajou uma distância de quase 4 mil quilômetros. As informações são da Associated Press.

A descoberta ocorreu enquanto Christian Santos, de 17 anos, praticava pesca submarina nos Açores. Ao que indica, a garrafa foi jogada ao mar próximo do ano de 2018.

O texto do mensageiro diz: "É Dia de Ação de Graças. Tenho 13 anos e estou visitando a família em Rhode Island. Eu sou de Vermont".





Sua mãe, Molly Santos, compartilhou a descoberta nas redes sociais com a esperança de que os usuários compartilhassem a 'mensagem' para que o autor seja localizado. Isso porque um e-mail foi enviado para o endereço descrito no recado, mas não houve resposta.