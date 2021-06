Reprodução/Fox Jacaré capturado após morder mulher, nos Estados Unidos





Uma mulher, de 43 anos, foi atacada por um jacaré, enquanto passeava com seu cachorro , nas proximidades de um lago, na região de Pinellas County, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. As informações são da IstoÉ.

De acordo com a emissora FOX 13, a mulher foi mordida na perna, pelo jacaré de quase dois metros de comprimento. A moça ficou gravemente ferida e foi encaminhada até uma unidade de saúde.

Um morador da região, Gene Vance, presenciou o ataque. “Parecia que o jacaré tentou pegar o cachorro, mas ela o pegou muito rápido e acabou escorregando e o jacaré mordeu ela na perna, debaixo do joelho. Ele deu tipo uma mordida e então voltou para a água”, relatou.





A comissão de Peixes e Vida Selvagem da Flórida informou que conseguiu capturar o jacaré.