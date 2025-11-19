Reprodução/Governo do Brasil Marina Silva durante coletiva na COP 30, onde anunciou o aporte alemão ao fundo das florestas

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, anunciou que a Alemanha confirmou um aporte ao Fundo de Florestas Tropicais (TFF) durante a COP30, em Belém, em um valor estimado em € 1 bilhão (cerca de R$ 6,15 bilhões), segundo ela.

O anúncio ocorre logo após polêmica envolvendo o premiê alemão Friedrich Merz que teria expressado "desagrado" ou até mesmo "repulsa" por Belém.

Marina explicou que o aporte foi comunicado oficialmente e tratado como um avanço para o mecanismo global de financiamento. De acordo com ela, o desenho do instrumento tem mostrado resultado.

“A Alemanha fez o anúncio do seu aporte […] na ordem de 1 bilhão de euros para o TFF”, afirmou Marina. A ministra disse ainda que o presidente segue estimulando a cooperação entre Alemanha e Noruega no fundo.

Discussões na COP30

A ministra comentou que o presidente Lula participou de diálogos com diversos grupos da conferência e entregou ao secretário-geral da ONU, António Guterres, a ratificação brasileira do acordo BBNJ, voltado à biodiversidade marinha em áreas fora da jurisdição nacional.

Marina disse que os debates giraram em torno de adaptação, mitigação, transição justa e do “mapa do caminho”, ressaltando que o objetivo é permitir que países estabeleçam suas trajetórias para sair da dependência de combustíveis fósseis e conter o desmatamento.





Para a ministra, “ninguém tem uma resposta pronta e acabada”, mas há intenção de construir consensos.