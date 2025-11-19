Reprodução/Youtube Lula discursou do décimo dia da COP30.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a Belém nesta quarta-feira (19) para participar da reta final da COP30. Durante coletiva de imprensa destinada a falar sobre o balanço das negociações na COP30, Lula afirmou estar feliz com a realização da conferência e chegou a citar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Eu estou tão feliz que um dia haverei de convencer o presidente dos Estados Unidos de que a questão climática é séria, e de que o desenvolvimento verde é necessário."



A visita do presidente ocorreu em um momento crucial para as negociações e pode influenciar o avanço de decisões que ainda não tiveram consenso.





Apesar da influência, Lula afirmou que, em uma COP, tudo precisa ser acordado entre os países participantes.

"Tudo tem que ser no consenso. Tudo tem que ser muito conversado. Nós respeitamos a soberania política, ideológica, territorial e cultural de cada país. Não queremos impor nada. Queremos apenas dizer: 'É possível'. E se é possível, vamos tentar construir juntos."

A menos de 72 horas do final da COP30, itens como o apelo por ampliação das metas climáticas, as Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs), o financiamento público de países desenvolvidos a países em desenvolvimento e a Meta Global de Adaptação (GAA), ainda não entraram na agenda de ação. Espera-se que os países participantes do evento cheguem em um consenso até a sexta-feira (21), último dia da COP30.