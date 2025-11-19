Defesa Cibernética Forças Armadas reforçam defesa cibernética para garantir segurança digital na COP30

As Forças Armadas montaram um esquema especial de defesa cibernética para proteger as infraestruturas de tecnologia da informação durante a COP30, em Belém. A ação integra a Operação Marajoara e tem como foco evitar invasões, ataques digitais e qualquer tentativa de comprometimento de serviços essenciais.



No Quartel-General Integrado (QGI), funciona o Destacamento Conjunto de Guerra Cibernética, subordinado ao Comando de Defesa Cibernética (ComDCiber). De uma Viatura de Comando e Controle, militares realizam monitoramento contínuo de toda a rede de TI utilizada pelo Comando Conjunto Marajoara.

Segundo o comandante do destacamento, Capitão de Fragata Roberto Wallace, o trabalho é permanente e estratégico para a segurança do evento:

“Nossa missão é proteger dados, evitar invasões e impedir ataques capazes de atingir energia, telefonia e internet. Atuamos de forma integrada para garantir a segurança de toda a operação. O Comando Conjunto Marajoara possui um oficial de ligação no evento COP30. Esse militar é dedicado a verificar as informações que são tramitadas no evento e, se existir alguma solicitação em relação à segurança cibernética, nós podemos enviar nossa turma de pronta-resposta”, afirmou.

O esquema de segurança digital já registra resultados concretos: mais de 4 mil registros foram feitos pelos militares do Exército Brasileiro, em ações de monitoramento e controle de incidentes cibernéticos.





Além da equipe em Belém, um grupo de especialistas do ComDCiber, em Brasília, acompanha as atividades em tempo real, oferecendo suporte técnico e garantindo a coordenação nacional das ações. O objetivo é identificar e neutralizar rapidamente qualquer ameaça digital.

Enquanto o reforço de segurança é visível nas ruas da capital paraense, a proteção cibernética ocorre nos bastidores, em centros de vigilância que funcionam 24 horas por dia e que têm papel decisivo na estabilidade da infraestrutura crítica durante a conferência.