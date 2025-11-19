As Forças Armadas montaram um esquema especial de defesa cibernética para proteger as infraestruturas de tecnologia da informação durante a COP30, em Belém. A ação integra a Operação Marajoara e tem como foco evitar invasões, ataques digitais e qualquer tentativa de comprometimento de serviços essenciais.
No Quartel-General Integrado (QGI), funciona o Destacamento Conjunto de Guerra Cibernética, subordinado ao Comando de Defesa Cibernética (ComDCiber). De uma Viatura de Comando e Controle, militares realizam monitoramento contínuo de toda a rede de TI utilizada pelo Comando Conjunto Marajoara.
Segundo o comandante do destacamento, Capitão de Fragata Roberto Wallace, o trabalho é permanente e estratégico para a segurança do evento:
“Nossa missão é proteger dados, evitar invasões e impedir ataques capazes de atingir energia, telefonia e internet. Atuamos de forma integrada para garantir a segurança de toda a operação. O Comando Conjunto Marajoara possui um oficial de ligação no evento COP30. Esse militar é dedicado a verificar as informações que são tramitadas no evento e, se existir alguma solicitação em relação à segurança cibernética, nós podemos enviar nossa turma de pronta-resposta”, afirmou.
O esquema de segurança digital já registra resultados concretos: mais de 4 mil registros foram feitos pelos militares do Exército Brasileiro, em ações de monitoramento e controle de incidentes cibernéticos.
Além da equipe em Belém, um grupo de especialistas do ComDCiber, em Brasília, acompanha as atividades em tempo real, oferecendo suporte técnico e garantindo a coordenação nacional das ações. O objetivo é identificar e neutralizar rapidamente qualquer ameaça digital.
Enquanto o reforço de segurança é visível nas ruas da capital paraense, a proteção cibernética ocorre nos bastidores, em centros de vigilância que funcionam 24 horas por dia e que têm papel decisivo na estabilidade da infraestrutura crítica durante a conferência.