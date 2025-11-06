reprodução/pf PF divulga balanço parcial das ações anti-drone

A Polícia Federal (PF) neutralizou 31 drones em voos irregulares em áreas consideradas sensíveis durante a realização da COP30, em Belém (PA). As informações foram divulgadas em nota oficial da corporação.

Ao todo, o sistema de monitoramento da PF identificou 316 voos não autorizados desde o início das operações de segurança do evento.

Esses voos foram operados em locais de "interesse estratégico, como o Aeroporto Internacional de Belém, Parque da Cidade, Porto Outeiro e Porto Miramar, além dos locais de deslocamento do Presidente e da comitiva oficial".

As ações de monitoramento aéreo são coordenadas pelo Centro Integrado de Controle de Aeronaves Remotamente Pilotadas e Contramedidas (CIC-ARP/CM), sob direção da PF, com apoio das Forças Armadas e de outros órgãos de segurança pública.

O sistema utilizado ajuda a detectar aeronaves não tripuladas em um raio de até 10 km e neutralizá-las em até 2 km.

As técnicas de neutralização incluem o uso de tecnologias de interferência de sinais, conhecidas como jammers, e sistemas capazes de assumir o controle de drones em voo.

As ações visam preservar a segurança institucional, evitar riscos à aviação civil e coibir atividades ilícitas, diz a PF.

A corporação reforça que o uso de drones está proibido nas áreas estratégicas da conferência e da segurança presidencial. A prática constitui infração administrativa e pode configurar crime previsto na legislação penal e aeronáutica brasileira.





"A Polícia Federal continuará realizando o monitoramento e as medidas de neutralização necessárias para garantir a segurança do evento e a integridade de todos os participantes", conclui a nota.