Reprodução/Flickr/cop30amazonia Belém será a capital brasileira durante a COP30.

A Cúpula dos Líderes da COP30 começa oficialmente nesta quinta-feira (6), em Belém (PA), com a presença de mais de 50 representantes de diversos países.

O encontro é uma abertura da 30ª Conferência das Partes da ONU sobre Mudança do Clima (COP30), cujas negociações formais ocorrem entre os dias 10 e 21 de novembro.

Pela primeira vez, a reunião de líderes mundiais acontece antes do início da conferência, visando ampliar o tempo de debate e liberar os negociadores para as decisões técnicas.

A cúpula, organizada pela Presidência brasileira, não é decisória, mas busca orientar as conversas que vão definir os compromissos e metas adotados pelos países sobre questões como o clima, energia e desenvolvimento sustentável.

Nos últimos dias, o presidente Lula (PT) tem demonstrado otimismo com o evento.

"Tenho certeza de que nós vamos fazer a melhor COP de todas as COPS já realizadas até hoje. Nós já fizemos o melhor G20, já fizemos o melhor Brics, e vamos fazer a melhor COP de todas", afirmou.

Confira, a seguir, o que é a cúpula de hoje, quais são os resultados esperados e a agenda divulgada.

Entenda a cúpula dos líderes e a agenda



A reunião dos líderes acontece antes da abertura oficial da COP30. É um evento "preparatório", que busca ditar o tom dos temas que serão debatidos na cúpula que acontece nas próximas semanas.

A sessão é realizada na zona azul, área diplomática do Parque da Cidade, onde ocorrerão também negociações formais da conferência. Ao longo do dia, os chefes de Estado revezam nos discursos, conforme uma ordem previamente estabelecida.

A agenda prevista para hoje começa às 7h e termina às 18h. Veja os detalhes abaixo:

Entre 7h e 10h: chegada das delegações à zona azul;

10h30: Discurso de abertura do presidente Lula;

10h30 - 13h30: discursos dos chefes de Estado;

13h30: Lançamento do TFFF (Fundo Florestas Tropicais para Sempre);

13h30 - 15h: almoço dos chefes de Estado;

15h30: Sessão temática sobre "Clima, natureza, florestas e oceanos";

17h30: Foto oficial dos líderes;

18h: Coquetel oferecido pelo presidente Lula no centro de convenções da capital paraense.

Principais pautas

Hoje, o governo brasileiro lança o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (Tropical Forests Forever Fund - TFFF), que visa financiar ações de preservação em países com grandes áreas de floresta.

O projeto busca captar até US$ 125 bilhões (R$ 670 bi), que combina aportes de países e fundações com emissões de títulos sustentáveis no mercado financeiro.

Na sexta (7), a programação segue com debates sobre transição energética e financiamento climático.

Entre as metas em discussão estão triplicar a capacidade global de energias renováveis até 2030 e consolidar o Compromisso de Belém pelos Combustíveis Sustentáveis (Belém 4x), coalizão liderada por Brasil, Itália e Japão, que pretende quadruplicar o uso de biocombustíveis até 2035.

Também está prevista a sessão "Dez anos do Acordo de Paris", para fazer um balanço das metas climáticas e apresentará o Roteiro Baku–Belém, plano que busca mobilizar até US$ 1,3 trilhão (R$ 6,97 tri) anuais em para o financiamento de metas climáticas até o ano de 2035.

Quem vai participar?



Segundo o Itamaraty, 57 chefes de Estado e de governo confirmaram presença. Entre eles estão Emmanuel Macron (França), Keir Starmer (Reino Unido), António Costa (Conselho Europeu), Ursula von der Leyen (Comissão Europeia) e Cyril Ramaphosa (África do Sul).

O príncipe William participa em nome do rei Charles III, do Reino Unido. Ele chegou ao Brasil durante o fim de semana e já fez registros no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.





Entre os faltantes estão Donald Trump (EUA), Xi Jinping (China) e Javier Milei (Argentina). Os Estados Unidos não enviaram representantes, e a China participa com uma delegação técnica.