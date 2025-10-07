Foto: Prefeitura de Valinhos/ Divulgação Saruês são inofensivos e indispensáveis para o equilíbrio ambiental

Entre setembro e março, os saruês — conhecidos popularmente como gambás — passam por sua temporada de reprodução, período em que fêmeas buscam mais alimento para garantir a amamentação dos filhotes. Nessa fase, é comum que os animais sejam vistos circulando em áreas urbanas, especialmente em busca de comida.

Apesar de muitas vezes confundidos com pragas, os saruês são inofensivos e indispensáveis para o equilíbrio ambiental.

Eles atuam como predadores naturais de escorpiões, baratas, aranhas e ratos, ajudando no controle de espécies que podem transmitir doenças.

Além disso, consomem frutas e auxiliam na dispersão de sementes, favorecendo a regeneração da vegetação.

Guardiões discretos do ambiente

“O papel dos saruês é fundamental para manter o equilíbrio ecológico. São animais que convivem com o ambiente urbano sem causar riscos à população, ao contrário, ajudam a reduzir pragas urbanas”, destaca Alesandra Fontanesi, diretora do Departamento de Bem-Estar Animal de Valinhos.





A especialista lembra que, por instinto de defesa, eles podem reagir quando ameaçados, mas nunca devem ser caçados ou feridos. Matar ou maltratar animais silvestres é crime ambiental.

Orientações e suporte da Prefeitura

A Prefeitura de Valinhos, por meio da Secretaria do Verde e da Agricultura, reforça que a população deve apenas observar os animais à distância e jamais tentar capturá-los.

Em casos de emergência ou dúvida, o contato pode ser feito pelo WhatsApp do Departamento de Bem-Estar Animal, (19) 3829-2197, ou pelo telefone 153 da Guarda Civil Municipal, que aciona a Guarda Ambiental.

O município mantém parceria com a Associação Mata Ciliar, em Jundiaí, responsável por acolher e devolver à natureza animais silvestres encontrados em áreas urbanas.