Gabriel Barros / Portal iG Temperatura cai em São Paulo

Os próximos dias na capital paulista serão marcados por instabilidade e queda de temperatura. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há dois alertas para esta terça-feira (7), um de declínio acentuado de temperatura, que pode chegar a 5 °C, e outro de chuvas intensas, com volumes de até 50 mm por dia e ventos de 40 a 60 km/h. O órgão orienta a população a evitar áreas de alagamento e a procurar abrigo seguro em caso de rajadas de vento.

Entre esta terça-feira (7) e a sexta-feira (10), o tempo deve permanecer nublado, com pancadas de chuva e sensação de frio. As temperaturas variam de 14 °C nas madrugadas a 20 °C durante o dia, segundo a previsão. Na quinta-feira e sexta-feira, há risco de tempestades isoladas, com descargas elétricas e rajadas de vento.

No fim de semana, o cenário muda. O sábado (11) ainda deve ter chuva, mas o sol volta a aparecer entre nuvens, e a máxima pode chegar a 26 °C. Já no domingo (12), deve ser o dia mais quente da semana, chegando a 29 °C e períodos de sol.

A partir da próxima segunda-feira (13), novas áreas de instabilidade voltam a atingir a região metropolitana, com chuva e trovoadas. O tempo só deve ficar firme novamente a partir de terça-feira (14), com Sol e temperaturas mais amenas.

O Inmet recomenda atenção especial nas próximas 48 horas por conta da mudança brusca de temperatura e da previsão de chuva forte. Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

O Centro de Gerenciamento de Emergências informou que a cidade está em atenção para as baixas temperaturas e que atualiza a Prefeitura sobre a situação.