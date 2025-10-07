Para 52% dos brasileiros, saúde mental é o principal problema de saúde no Brasil, aponta pesquisa

Relatório global revela que 52% dos brasileiros consideram o bem-estar mental o principal problema de saúde do país, marcando um salto de 34 pontos percentuais desde 2018.
A saúde mental consolidou-se como a principal crise de bem-estar no Brasil, superando o câncer e o estresse na lista de maiores preocupações da população. É o que aponta o mais recente estudo global da Ipsos, o Health Service Report 2025 , divulgado nesta terça-feira (07).
O levantamento, realizado em 30 países, mostra que 52% dos brasileiros consideram a saúde mental o maior problema de saúde do país. O dado representa um aumento expressivo em relação a 2018, quando apenas 18% dos entrevistados tinham essa percepção.
Para Marcos Calliari, CEO da Ipsos Brasil, a pandemia de Covid-19 é um dos principais fatores que impulsionaram essa mudança de cenário, que também é observada globalmente. A média dos 30 países que citam o tema como principal preocupação na área da saúde saltou de 27% em 2018 para 45% em 2025.
Preocupações e Desafios do Sistema
Com o crescimento da percepção sobre o problema, a saúde mental se destacou das demais preocupações de saúde no Brasil:
|Problema de Saúde
|Percentual de Preocupação (2025)
|Comparativo (2018)
|Saúde Mental
|52%
|18%
|Câncer
|37%
|57%
|Estresse
|33%
|19%
|Abuso de Drogas
|26%
|42%
|Obesidade
|22%
|24%
Preocupações e Desafios do Sistema
O estudo também revela que o brasileiro está entre os mais preocupados com seu bem-estar psicológico. Cerca de 74% dos entrevistados no Brasil pensam “com muita frequência” sobre sua saúde mental, colocando o país em terceiro lugar no ranking global de preocupação, atrás apenas de México e África do Sul.
Apesar do aumento da conscientização, o acesso ao tratamento segue sendo um desafio. Os brasileiros apontam os longos tempos de espera por atendimento (43%) e a falta de investimentos no setor (39%) como os principais problemas do sistema de saúde.
Adicionalmente, 80% dos entrevistados acreditam que a maioria da população não consegue pagar por uma boa assistência médica, um índice que coloca o Brasil entre os líderes globais em percepção de inacessibilidade.
O relatório Ipsos Health Service Report 2025 ouviu 23.172 adultos em 30 países, sendo aproximadamente mil deles no Brasil.
The post Para 52% dos brasileiros, saúde mental é o principal problema de saúde no Brasil, aponta pesquisa first appeared on Espaço do Povo.