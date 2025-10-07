Leonardo Almeida Para 52% dos brasileiros, saúde mental é o principal problema de saúde no Brasil, aponta pesquisa

Relatório global revela que 52% dos brasileiros consideram o bem-estar mental o principal problema de saúde do país, marcando um salto de 34 pontos percentuais desde 2018.

A saúde mental consolidou-se como a principal crise de bem-estar no Brasil, superando o câncer e o estresse na lista de maiores preocupações da população. É o que aponta o mais recente estudo global da Ipsos, o Health Service Report 2025 , divulgado nesta terça-feira (07).

O levantamento, realizado em 30 países, mostra que 52% dos brasileiros consideram a saúde mental o maior problema de saúde do país. O dado representa um aumento expressivo em relação a 2018, quando apenas 18% dos entrevistados tinham essa percepção.

Para Marcos Calliari, CEO da Ipsos Brasil, a pandemia de Covid-19 é um dos principais fatores que impulsionaram essa mudança de cenário, que também é observada globalmente. A média dos 30 países que citam o tema como principal preocupação na área da saúde saltou de 27% em 2018 para 45% em 2025.

Preocupações e Desafios do Sistema

Com o crescimento da percepção sobre o problema, a saúde mental se destacou das demais preocupações de saúde no Brasil:

Problema de Saúde Percentual de Preocupação (2025) Comparativo (2018) Saúde Mental 52% 18% Câncer 37% 57% Estresse 33% 19% Abuso de Drogas 26% 42% Obesidade 22% 24%

O estudo também revela que o brasileiro está entre os mais preocupados com seu bem-estar psicológico. Cerca de 74% dos entrevistados no Brasil pensam “com muita frequência” sobre sua saúde mental, colocando o país em terceiro lugar no ranking global de preocupação, atrás apenas de México e África do Sul.

Apesar do aumento da conscientização, o acesso ao tratamento segue sendo um desafio. Os brasileiros apontam os longos tempos de espera por atendimento (43%) e a falta de investimentos no setor (39%) como os principais problemas do sistema de saúde.

Adicionalmente, 80% dos entrevistados acreditam que a maioria da população não consegue pagar por uma boa assistência médica, um índice que coloca o Brasil entre os líderes globais em percepção de inacessibilidade.

O relatório Ipsos Health Service Report 2025 ouviu 23.172 adultos em 30 países, sendo aproximadamente mil deles no Brasil.

