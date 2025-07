Fundação Grupo Boticário/Reprodução Presença inédita de onça-preta reforça conservação no Cerrado





Uma onça-preta foi registrada pela primeira vez na Reserva Natural Serra do Tombador, em Cavalcante, no interior de Goiás, entre março e maio deste ano, por meio de armadilhas fotográficas. A espécie, conhecida como onça-pintada melânica( Panthera onca ), tem a pelagem escura devido a uma mutação genética rara , presente em cerca de 10% dos indivíduos da espécie.

A presença do animal na unidade é considerada um sinal positivo da conservação da biodiversidade local, segundo especialistas.

Segundo o biólogo Roberto Fusco, da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza (RECN), o melanismo, só ocorre quando pelo menos um dos pais da onça também apresenta essa característica.

“ O melanismo é uma mutação genética que aumenta a produção de melanina, que faz com que o pelo do animal tenha coloração escura, mas sabemos que, para que nasça uma onça melânica, é necessário que pelo menos um dos pais também apresente essa característica ”, explica Fusco.

O biólogo também destaca que a onça-pintada é uma espécie guarda-chuva, ou seja, sua proteção impacta positivamente outras formas de vida do ecossistema.

“ Proteger a onça-pintada gera efeitos positivos para muitas outras espécies e, consequentemente, para todo o ecossistema ”, relata Roberto.

Registro aproxima comunidade da natureza

A bióloga Mariana Vasquez, gerente da reserva, afirma que o avistamento contribui para o envolvimento da população local com a causa ambiental.

“ Sem dúvida, esses registros de animais raros chamam muito a atenção de quem vive e trabalha no entorno da reserva, reforçando a mensagem de que todos devemos nos empenhar para manter as áreas naturais bem conservadas ”, comenta Velasquez.

A onça-pintada é o maior felino das Américas e tem populações mais numerosas na Amazônia e no Pantanal. Já no Pampa , está extinta. Nos demais biomas , Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica, os grupos sobreviventes são menores e isolados.

“ A onça-pintada sofre com a perda de habitat causada sobretudo pelo desmatamento, mas também com a caça retaliatória, motivada por eventuais ataques a animais domésticos e de criação, e também com os impactos das mudanças climáticas ”, diz Fusco.

Mariana também alerta para um problema crescente na região: os atropelamentos. “ É um desafio que afeta não apenas as onças, mas diversos outros animais silvestres que vivem no bioma .”





Reserva tem papel estratégico na preservação

Segundo os especialistas, as onças percorrem grandes áreas à procura de alimento, abrigo e locais para reprodução.

“ São animais solitários, que permanecem com a mãe apenas até os dois anos de idade, e podem se deslocar por uma área que pode ultrapassar 50 mil hectares ”, afirma Fusco. Por isso, ele defende o fortalecimento das unidades de conservação e a criação de corredores ecológicos que conectem habitats.

A Reserva Natural Serra do Tombador é uma área protegida de 8.730 hectares, mantida há 20 anos pela Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza.

O espaço é classificado como uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) e não é aberto ao público, apenas pesquisadores têm acesso, com foco em estudos sobre biodiversidade e manejo do fogo.

Já foram catalogadas na reserva 437 espécies de plantas e 531 espécies de animais.

Além disso, o espaço é reconhecido como uma Solução Baseada na Natureza (SBN), por contribuir para a proteção de mananciais, regulação do clima e fixação de carbono no solo.

A unidade também complementa a preservação da fauna na região da Chapada dos Veadeiros .