Reprodução: commons Baixa umidade relativa do ar: riscos à saúde









A previsão do tempo para esta segunda-feira (14) mostra regiões do Centro-Oeste em alerta por conta da baixa umidade relativa do ar e regiões do Nordeste ameaçadas por temporais.

De acordo com os mapas meteorológicos, o tempo continuará aberto, firme e seco em todo o Centro-Oeste, sem previsão de chuva.

A umidade relativa do ar atingirá níveis preocupantes, abaixo de 30%, na maior parte de Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso.

O risco maior deve ser no noroeste do território sul-mato-grossense e norte mato-grossense, onde os valores deverão ficar abaixo de 20%, indicando um estado de alerta para a saúde.

Essa marca exige cuidados para evitar problemas respiratórios e ressecamento das mucosas.

Nestes caso, recomenda-se evitar exercícios físicos e atividades ao ar livre entre 10h e 16h, usar soro fisiológico para umidificar olhos e nariz, e aumentar a ingestão de líquidos.

Norte e Nordeste

No Norte do Brasil o tempo vai continuar instável no Amazonas, em Roraima e no Amapá, com pancadas fortes de chuva que podem ocorrer em vários momentos neste início de semana.

Entre o Acre, Rondônia, Tocantins e sul do Pará, a segunda-feira será mais ensolarada com tempo firme e seco

Já no Nordeste, a previsão é de muita chuva no leste e sul da Bahia, com risco para temporais, no início desta semana, em Ilhéus, Porto Seguro e Salvador.

Também deve chover a qualquer momento no leste de Alagoas, em Sergipe, na Paraíba e no Rio Grande do Norte.

O interior do Nordeste terá tempo firme e muito seco, com umidade relativa do ar baixa no sul do Maranhão, Piauí e oeste baiano.

Sudeste

A semana começa sem previsão de chuva na maior parte do Sudeste, o que também deve manter baixa a umidade relativa do ar no território paulista.

As manhãs continuarão com temperaturas mais baixas em Minas Gerais, São Paulo e áreas do centro-sul do Rio de Janeiro.

As tardes serão ensolaradas e apresentarão temperaturas mais amenas.

De acordo com os mapas meteorológicos, não chove em Belo Horizonte, São Paulo e no Rio de Janeiro.





Em Vitória e no leste do Espírito Santo, a semana começa com infiltração marítima, favorecendo chuvas isoladas.

Sul

O Rio Grande do Sul deve registrar pancadas de chuva e pontos isolados; a semana começa com tempo instável.

Já entre Santa Catarina e Paraná, o tempo vai continuar firme, ainda com as manhãs frias e tardes com temperaturas mais amenas, por conta do sol e céu aberto.