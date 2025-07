Reprodução/ M. Quinn/Serviço de Parques Nacionais Grand Canyon









Um incêndio de grandes proporções atingiu neste domingo (13) a região norte do Parque Nacional do Grand Canyon, no Arizona, destruindo o Grand Canyon Lodge — edifício histórico que servia como hospedagem e centro turístico.

Além do alojamento, dezenas de outras estruturas, incluindo uma estação de tratamento de água, foram consumidas pelas chamas do chamado Dragon Bravo Fire, que se espalha rapidamente desde o início de julho. As informações são do CBS News.

De acordo com os bombeiros locais, o incêndio atingiu uma área superior a 200 hectares em poucas horas, alimentado por ventos de até 64 km/h. Embora aviões tenham sido acionados para lançar retardantes de chamas, o incêndio consumiu a estação de tratamento de água e o vazamento de gás cloro na estação de tratamento obrigou os bombeiros a interromper temporariamente a contenção aérea por questões de segurança.

Queimada pode trazer riscos aos moradores

O vazamento de gás cloro, representa um perigo à saúde e tende a se concentrar em regiões mais baixas, como o interior do canyon, o que pode provocar complicações respiratórias.





A tragédia provocou o fechamento de áreas inteiras do parque, incluindo a interdição de acessos ao Rio Colorado e a suspensão das visitas a Phantom Ranch, a cerca de 320 km ao sul do foco de incêndio. Até o momento, cerca de 50 a 80 edificações foram destruídas, entre elas instalações administrativas do Serviço Nacional de Parques. Apesar da magnitude do evento, não há registros de feridos ou mortos.

O White Sage, localizado na Floresta Nacional de Kaibab, é outro incêndio que também mobiliza atenção na região. Segundo as autoridades locais, ele ainda permanece fora de controle e acredita-se que tenha sido iniciado por raios durante uma tempestade recente.

Mais de 200 profissionais atuam no combate às chamas em áreas próximas a comunidades como Lonesome, White Sage e Jacob Lake.