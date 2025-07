Corpo de Bombeiros de Caraguatatuba Equipe do Corpo de Bombeiros de Caraguatatuba foi acionada por volta das 13h03min





Um piloto de asa-delta morreu após cair de uma altura de aproximadamente 40 metros em uma área de mata fechada no Morro Santo Antônio, em Caraguatatuba (SP).

O acidente ocorreu na tarde de sábado (12) logo após o salto a partir da rampa leste, local conhecido como ponto de voo livre na cidade. A vítima tinha 54 anos e era morador do bairro Vila Matilde, em São Paulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima colidiu com árvores durante o voo e caiu em uma região de difícil acesso, cerca de 250 metros abaixo da área de decolagem.

A equipe do Corpo de Bombeiros de Caraguatatuba foi acionada por volta das 13h03 e prestou os primeiros socorros no local.

O resgate do corpo exigiu o uso de técnicas de salvamento em altura.

Mesmo com os procedimentos de emergência, o piloto não resistiu aos ferimentos causados por múltiplas fraturas. O óbito foi confirmado pelo médico Dr. Biondi, do helicóptero Águia 10, após avaliação no local da queda.

Após ser retirado com êxito da área de mata, o corpo foi deixado em local seguro para a atuação da polícia e demais autoridades responsáveis pelas providências legais.

Área é ponto conhecido para voos livres

O Morro Santo Antônio é um dos pontos mais procurados do litoral norte paulista por praticantes de esportes como parapente e asa-delta, devido à plataforma de voo instalada no topo para voos livres, segundo a prefeitura de Caraguatatuba.

Localizado no bairro Sumaré, o local é conhecido pelo turismo religioso, atividades de lazer ao ar livre e esportes radicais. Com 325 metros de altura, o local oferece vista da enseada de Caraguatatuba, São Sebastião e parte de Ilhabela.





A subida também é utilizada para caminhadas, corridas e observação da natureza, devido à diversidade da fauna e da flora nativas.

No topo do morro, está a Estátua de Santo Antônio, padroeiro da cidade, obra do artista plástico Irineu Migliorini.

O acesso ao morro é feito pela Estrada do Morro Santo Antônio, no bairro Sumaré.