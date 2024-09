Wikkicomons / Lukaas São Paulo está enfrentando sua sétima onda de calor do ano





A cidade de São Paulo registrou nesta terça-feira (24) a maior temperatura do ano, atingindo 35,1°C, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia ( Inmet ). Além do calor, a umidade do ar alcançou níveis preocupantes, chegando a 13%, valor considerado inadequado para a saúde humana pela Organização Mundial da Saúde ( OMS ).

O recorde anterior, de 34,7°C, registrado em março, foi superado, e há previsão de que novas marcas sejam alcançadas na quarta-feira (25).

São Paulo está enfrentando sua sétima onda de calor do ano, com temperaturas 6 graus acima da média por cinco dias consecutivos.





No interior do estado, Valparaíso registrou 41°C, a maior temperatura do ano, superando o recorde anterior de 40,6°C em Registro. Outras cidades como Jales e Lins também apresentaram temperaturas elevadas, com 40,3°C e 39,4°C, respectivamente.

Em razão das condições climáticas, a Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta máximo de incêndio para 48 cidades, com validade até quinta-feira.

