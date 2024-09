Fabio Ikezaki / Flickr Qualidade do ar de São Paulo aparece em ranking de três cidades mais poluídas do mundo

A cidade de São Paulo tem uma das piores qualidades de ar do mundo, de acordo com análise da agência suíça IQAir nesta segunda, 9.

O ranking avalia constantemente a poluição e qualidade do ar de 100 das maiores cidades do mundo. Os resultados são exibidos em tempo real no Índice de Qualidade de Ar .

São Paulo chegou, hoje, a 160 pontos. Ela compete pelo “primeiro lugar da poluição do ar” com Lahore, no Paquistão, e Medan, na Indonésia.

São Paulo é a única cidade do Brasil a aparecer no ranking de dez mais poluídas. A única outra cidade americana que aparece é Santiago, no Chile.

As outras cidades são, na maioria, do Oriente Médio e Ásia, embora grandes distritos africanos também apareçam no mapa. Veja ranking das 10 piores às 13h55:

1- Lahore, Pakistan, 160

2- Medan, Indonesia, 159

3- Sao Paulo, Brazil, 158

4- Dubai, United Arab Emirates, 153

5- Jakarta, Indonesia, 142

6- Addis Ababa, Ethiopia, 136

7- Delhi, India, 124

8- Kinshasa, Democratic Republic of the Congo, 122

9- Doha, Qatar, 117

10- Santiago, Chile, 114

Brasil em perigo

O IQA divide a qualidade do ar em seis níveis: Bom, Moderado, Não saudável para grupos sensíveis, Não saudável, Muito não saudável e Perigoso. Os mapas são coloridos.

Por causa das recentes e constantes queimadas, o Brasil mostra-se, em sua maioria, com áreas de ar não saudável a moderado. Apenas o Nordeste e parte pequena do litoral sul mostram “bom.”

Boa parte dessa má qualidade é resultado dos incêndios e seca que correm o país. O problema ultrapassou limites anteriores em diversas regiões — e bateu recordes no interior de São Paulo .

Os incêndios são comuns nessa época de ano por conta da falta de chuva da estação, mas a Defesa Civil de São Paulo lançou alerta para minimizar fogo, como não queimar lixo ou terreno e evitar jogar bituca de cigarro na rua.

