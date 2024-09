Reprodução/Defesa Civil de SP Onda de incêndios atinge cidades do interior de SP

Novos mapas de risco divulgados pela Defesa Civil de São Paulo nesta segunda-feira (9) mostram que quase todo o estado estará em situação de emergência para incêndios durante a semana. O órgão estendeu o alerta máximo até o próximo sábado (14).

Os gráficos elencam quatro níveis de risco: baixo, alto, alerta e emergência. Eles também indicam altas temperaturas, baixa umidade relativa do ar, falta de chuva e rajadas de vento.

Segundo as imagens, as queimadas podem se alastrar para o litoral até sexta-feira (13). Confira:

Reprodução/Defesa Civil de São Paulo Região indicada em roxo tem alerta máximo para queimadas; fogo deve recusar a partir de sábado





O órgão alerta para condições climáticas adversas nas próximas semanas, uma vez que a previsão é de uma onda de calor que vai elevar as temperaturas em 5ºC , com algumas cidades registrando 40ºC.

Cidades com focos ativos

Segundo a Defesa, 48 cidades paulistas seguem em alerta máximo para incêndios. Ao todo, nove municípios estão com focos ativos de incêndio nesta terça-feira (3).

Franca

Batatais

São José do Rio Preto

Patrocínio Paulista

Santo Antônio da Alegria

Jales

Guaraci

Pindorama

Salto

São Bernardo do Campo

Orientações da Defesa Civil para as queimadas



A Defesa Civil tem recomendações para evitar que as queimadas se intensifiquem e conscientizar a população acerca do perigo:

As queimadas podem causar problemas no sistema respiratório e desordens cardiovasculares, pois emitem gases tóxicos que prejudicam o meio ambiente e a saúde humana;

Não faça queimada para limpeza de terreno ou para destruição de lixo, faça sempre o descarte no lugar indicado;

Não jogue cigarros ou fósforos acesos às margens de rodovias;

A soltura de balões, além de ser crime, pode provocar acidentes aéreos e incêndios;

Incêndios florestais podem causar interrupção no transporte público, na distribuição de energia elétrica e nas redes de comunicação.

Ao avistar fumaça suspeita ou focos de incêndio na mata, a recomendação é informar imediatamente ao Corpo de Bombeiros através do telefone 193.





