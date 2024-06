Reprodução/Wikimedia Commons Populações de lince estão sob pressão na Europa devido à perda de habitat e caça furtiva

O lince-ibérico (Lynx pardinus), um dos felinos mais raros do planeta, não está mais na lista dos animais ameaçados de extinção . Na última quinta-feira (20), a União para a Conservação da Natureza (UICN), que avalia o nível de ameaça de cada espécie, transferiu o felino da lista "em perigo" para a categoria "vulnerável".

"A Lista Vermelha da UICN é uma ferramenta essencial para medir o progresso no sentido de travar a perda de natureza e alcançar os objetivos globais de biodiversidade para 2030. A melhoria no estado de conservação do Lince Ibérico demonstra que a conservação bem-sucedida funciona tanto para a vida selvagem quanto para as comunidades”, disse a Dra. Grethel Aguilar, Diretora Geral da UICN.

Comuns em toda a Península Ibérica, os linces-ibéricos começaram a ter uma queda expressiva em sua população a partir da década de 1960. Agora, com os trabalhos de conservação da espécie, o número de adultos saltou de 62 em 2001 para 648 em 2022.

A estratégia para conservação se deu a partir do aumento da população da presa principal dos felinos, o coelho-europeu (Oryctolagus cuniculus), que também está na lista vermelha da UICN.

"Este sucesso, a maior recuperação de uma espécie de felino já alcançada através da conservação, é o resultado da colaboração empenhada entre organismos públicos, instituições científicas, ONG, empresas privadas e membros das comunidades [...], com o apoio financeiro e logístico do projeto Life, da União Europeia", disse em comunicado Francisco Javier Salcedo Ortiz, coordenador do projeto Life Lynx-Connect, que liderou a ação de conservação do lince-ibérico.

Veja fotos do lince-ibérico:

Felino é um dos mais raros do mundo Wikimedia Commons É a maior operação de conservação de um felino já cocluída Wikimedia Commons Lince ibérico mudou de "Em Perigo" para "Vulnerável" Wikimedia Commons Estima-se que, atualmente, a população total de linces ibéricos seja superior a 2.000 Wikimedia Commons Lince-ibérico é conhecido como o 'gato selvagem' da Penínsua Ibérica Wikimedia Commons





