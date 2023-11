Mayke Toscano/Secom-MT - 09.09.2020 Fogo destrói parte do Pantanal

O incêndio que havia sido controlado no Parque Estadual Encontro das Águas, no Pantanal, voltou a eclodir nessa terça-feira (7). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros e por moradores, que gravaram vídeos do território em chamas.

O fogo atingiu a região de Porto Jofre, entre os municípios de Barão de Melgaço e Poconé, no início de outubro, e foram necessários mais de 20 dias para contê-las. Duas equipes e duas embarcações seguem trabalhando na região do Corixo Negro para combater o incêndio.

O Pantanal voltou a queimar. A região com maior concentração de onças, o Parque Encontro das Águas, está em chamas.



O fogo está se alastrando muito rápido. E não há previsão de chuvas, mas de mto calor.



Além das onças, a região abriga 5 mil espécies de fauna e flora. pic.twitter.com/TQa390cG5H — Leandro Barbosa (@Barbosa_Leandro) November 8, 2023

O batalhão de emergências ambientais em Cuiabá chegou a informar que realiza o monitoramento do incêndio à distância, utilizando satélites de alta tecnologia para orientar as equipes no terreno. Em vídeos, é possível ver uma grande quantidade de fumaça no parque. A região é conhecida por manter a maior concentração de onças pintadas do mundo.

Segundo dados do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais (Lasa), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mais de 23% da área do parque já foi consumida pelas chamas, equivalente a mais de 25 mil hectares de vegetação.

Incêndio sem fim

O incêndio atinge o Parque Estadual Encontro das Águas desde o início de outubro, entre os municípios de Barão de Melgaço e Poconé, e teve um aumento de 5,73% em dois dias.

Imagens de satélite divulgadas pela ferramenta de monitoramento da Sentinel Hub mostraram que a destruição causada pelo fogo, em um mês de incêndios, é alta. O Parque Estadual Encontro das Águas está localizado no encontro dos rios Cuiabá e Piquiri, e a reserva tem 108 mil hectares.

Zoóloga chora ao ver retomada de incêndio