Rovena Rosa/Agência Brasil - 12/11/2023 Termômetro marca 40 graus na Avenida 9 de Julho, região central da capital

A onda de calor que atinge principalmente o Centro-Oeste e Sudeste do país deve manter as temperaturas em São Paulo perto dos 40ºC nesta terça-feira (14). Hoje, ao menos 14 estados estão em alerta para calor extremo de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Conforme a previsão, São Paulo tem mínima de 22ºC nas primeiras horas do dia e pode atingir a máxima de 37ºC ao longo do dia. As temperaturas esperadas para o interior são ainda mais quentes, com algumas cidades registrando mais de 40ºC.

Ribeirão Preto, por exemplo, deve marcar máxima de 41ºC nesta terça, com umidade relativa do ar mínima de 15%. Já em São José do Rio Preto, a previsão é de 38ºC.

Por outro lado, em Presidente Prudente, no Oeste de São Paulo, a máxima é de 37ºC. Piracicaba, na região central do estado, tem máxima esperada de 40ºC. No litoral, a média de temperaturas máximas varia entre 36ºC em Santos e 38ºC em Ubatuba.

No estado, a tendência, segundo o Inmet, é que a umidade do ar varie entre a máxima de 80% e a mínima de 20%.

O resto da semana deve seguir com sol e altas temperaturas, mas as chuvas devem começar a ser registradas de forma rápida e isolada no final das tardes.

Falta de luz



A alta demanda de energia elétrica devido ao calor excessivo fez com que alguns bairros de São Paulo registrassem queda de energia na noite dessa segunda-feira (13). Relatos de falta de luz foram feitos por moradores de Pinheiros, moema, Santa Cecília, nas Zonas Oeste, Sul e Central da capital.

Dados do Inmet indicam que ontem foi o dia mais quente do ano na cidade, com registro de 37,4ºC às 15h na estação meteorológica do mirante de Santana. No domingo (12), os termômetros registraram 37,1º C.

A temperatura também foi a maior registrada em um mês de novembro.