Reprodução/Youtube CanalGov - 13.11.23 Shahed Al-Banna estava entre os 32 resgatados de Gaza.

A brasileira Shahed Al-Banna, uma jovem de 18 anos que estava entre os 32 repatriados que chegaram na noite de segunda-feira (13) ao Brasil, relatou o medo de não sobreviver à guerra em Gaza.

O relato foi feito durante transmissão ao vivo veiculada pelo CanalGov, que registrou a chegada dos brasileiros no avião da FAB.

Ao lado do presidente Lula (PT), Shahed conta que morava em São Paulo quando decidiu ir para Gaza para que sua mãe, com câncer, pudesse se despedir dos familiares. “Infelizmente ela faleceu quando chegamos lá. Quando começou a guerra, em 7 de outubro, deveria ser um dia normal, eu estava me preparando para ir para a faculdade de manhã e de repente começou a cair bomba, começaram a bombardear todos os lugares sem aviso”, conta a jovem.

Shahed diz que perdeu muitos familiares desde o início da guerra. “Eu até agora não consigo acreditar, que estou aqui, que ainda estou viva. Achei que eu ia morrer. Eu estou muito emocionada por estar aqui, eu agradeço muito, presidente”, disse.

Assista o trecho do relato de Shahed: