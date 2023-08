CanalGOV - 14/08/2023 Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante o programa Conversa com o Presidente

Nesta segunda-feira (14), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a dizer que os países ricos têm uma espécie de "dívida" com a humanidade, devido à poluição gerada ao planeta durante os séculos de industrialização. Em transmissão do programa Conversa com o Presidente, o petista afirmou que os repasses aos países em desenvolvimento não são um "favor".

"É muito simples compreender. Os países ricos tiveram a sua introdução na Revolução Industrial bem antes que o Brasil. Então, eles são responsáveis pela poluição do planeta muito antes de nós. Eles conseguiram derrubar suas florestas muito antes de nós. Agora, o que eles têm que fazer é contribuir financeiramente para que os outros países possam se desenvolver", afirmou Lula.

"Nós não queremos ajuda. Nós queremos um pagamento efetivo. É como se estivessem pagando uma coisa que eles devem à humanidade."

Na live, o presidente disse que essa é a visão dos países da região amazônica definida na cúpula, que foi realizada na última semana, e que deve ser levada para a Cúpula do Clima nos Emirados Árabes Unidos, prevista para o fim deste ano.

"Temos condições de chegar ao mundo, lá nos Emirados Árabes, e dizer o seguinte: 'Olha, a situação é essa. Nós queremos essa contribuição de vocês. E isso não é favor. É pagamento de uma dívida que vocês têm com o planeta Terra porque vocês derrubaram a floresta de vocês 100 ou 150 anos antes de nós. Então, agora, vocês paguem para que a gente possa preservar as nossas florestas gerando emprego, oportunidades de trabalho e condições de melhorar a vida das pessoas'", acrescentou.

O mandatário ainda voltou a repetir uma de suas promessas de campanha, dizendo que o país vai tentar cumprir a meta de zerar o desmatamento da Amazônia até 2030. "Queremos entregar a Amazônia com desmatamento zero", disse ele.