Ricardo Stuckert/PR Presidente Lula defendeu o diálogo com o Congresso para que o governo aumente a governabilidade

O presidente Lula (PT) defendeu nesta segunda-feira (14) uma relação próxima com o Congresso Nacional. Segundo o petista, é preciso conversar sobretudo com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), para que o governo consiga aprovar projetos e aumentar a governabilidade.



"O Lira precisa menos de mim do que eu dele. O Lira não manda projeto para mim, o Lira não precisa pedir nada para mim. Eu é que tenho que mandar o projeto de lei que os ministros acham importante e chega lá tem que ser aprovado. Então nós é que temos que ter a iniciativa de conversar", afirmou, na 10ª edição de sua live semanal " Conversa com o Presidente".

O presidente embarca na tarde desta segunda-feira para Assunção, no Paraguai, onde participará na terça (15) da posse de Santiago Peña, novo presidente paraguaio. No retorno ao Brasil, aliados do mandatário esperam avanços nas negociações para uma mini reforma ministerial.



Por meio de Lula, o Planalto já confirmou a entrada de partidos como PP e Republicanos na esplanada dos ministérios. Na live de hoje, o presidente voltou a defender o diálogo com os partidos do centro político.

"O dado concreto é que o PT tem 70 votos, a esquerda tem 136 votos. Para você aprovar alguma coisa tem que ter 257 votos. Significa que você precisa conversar. Você conversa com quem? Você tem que conversar com quem tem voto. Quem é que vai votar? São os partidos políticos que ganharam. Lamentavelmente, o nosso partido não teve a maioria que a gente sonhava em ter. Então, você precisa conversar com outras forças políticas."