Fernando Frazão/Agência Brasil - 23/03/2023 Estação Palmeiras-Barra Funda, linha 3 do Metrô, fechada durante a greve dos metroviários em São Paulo, em março deste ano

Nesta segunda-feira (14), o Sindicato dos Metroviários de São Paulo vai realizar uma assembleia para discutir sobre a realização de uma possível greve nesta terça (15). O motivo do protesto é a posição contrária da entidade aos planos de privatização do Metrô, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e de outras empresas controladas pelo governo.

A reunião está marcada para acontecer a partir das 18h30 e, caso haja a greve, ela deve afetar as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata.

“Tarcísio quer entregar a manutenção da Linha 15 para empresários. Isso é uma aventura, uma irresponsabilidade! Um serviço tão importante não pode ficar nas mãos de empresas que só visam o lucro. Se isso se concretizar, a segurança dos passageiros e funcionários estará em risco! Não podemos permitir!”, afirma comunicado divulgado pelo grupo.



O sindicato defende que uma possível privatização vai piorar os serviços, além de torná-los mais caros, citando como exemplo a SuperVia, no Rio de Janeiro.

“As linhas privatizadas registram o TRIPLO de falhas. Quem é usuário das linhas 8 e 9 da Via Mobilidade sabe disso. E quem não é, pode acompanhar pelas notícias. Todo dia tem falhas, lentidão e descarrilamentos. Esses acidentes colocam em risco a vida da população e dos trabalhadores”, acrescenta o texto.

O sindicato voltou a propor o esquema de catraca livre ao governo do estado, em que os funcionários compareceriam ao trabalho, mas os passageiros não pagariam a taxa da passagem. A ideia, no entanto, geralmente não é adotada pelo estado.

No início do mês, conforme o site dos metroviários, a categoria participou de um ato unificado contra as privatizações da Sabesp, CPTM e Metrô, na estação Barra Funda.