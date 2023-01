Reprodução/redes sociais A ministra da Cooperação e Desenvolvimento Econômico da Alemanha, Svenja Schulze, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva

Nesta segunda-feira (30), os governos do Brasil e da Alemanha fizeram um anúncio conjunto para detalhar uma contribuição do país europeu no valor de 203 milhões de euros a serem investidos em ações ambientais .

O anúncio foi feito em Brasília , após um encontro entre a ministra do Meio Ambiente , Marina Silva , e a ministra da Cooperação da Alemanha , Svenja Schulze .

Os 203 milhões de euros, que na cotação atual se aproximam de R$ 1,1 bilhão, serão divididos entre diferentes iniciativas. O Fundo Amazônia , do qual a Alemanha é uma das principais financiadoras, receberá 35 milhões de euros.

Cerca de 31 milhões de euros serão repassados aos estados da região da Amazônia para projetos de proteção e uso sustentável de florestas, alinhados com o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia (PPCDAm).

O valor de 29,5 milhões de euros será investido num fundo garantidor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para que pequenas e médias empresas tomem empréstimos para iniciativas de eficiência energética na região.

O reflorestamento de áreas degradadas também será contemplado no aporte da Alemanha e receberá um empréstimo de 13,1 milhões de euros para pequenos agricultores utilizarem em projetos de reflorestamento de áreas degradadas.

O valor também inclui o crédito de 80 milhões de euros para que agricultores tomem empréstimos com juros reduzidos no Banco do Brasil para reflorestar suas terras.

Também será realizado o apoio de 9 milhões para dois projetos a serem feitos pela GIZ, empresa federal alemã que atua no Brasil na promoção do desenvolvimento sustentável.

A GIZ também prestará consultoria junto do Ministério de Minas e Energia no valor de 5,37 milhões de euros para um projeto de fomento de energias renováveis para descarbonização na indústria e no setor de transportes.

Ajuda aos Yanomami

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, aproveitou o anúncio do aporte para afirmar que o governo federal destinará recursos do Fundo Amazônia nas ações humanitárias ao povo Yanomami .

A grave crise de saúde tem provocado mortes de adultos e crianças devido à contaminação do leito dos rios por mercúrio e doenças como desnutrição e malária.

"Os recursos do Fundo Amazônia serão deslocados para ações emergenciais. Essas ações estão sendo tratadas em vários níveis, que envolvem: a questão da saúde; o tratamento ao problema da grave situação de fome, que está assolando as comunidades; a parte de segurança, para que essas pessoas possam ficar em suas comunidades, e isso tem a ver com operações de desintrusão do garimpo criminoso dentro dessas comunidades", disse Marina Silva.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.