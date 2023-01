Reprodução/redes sociais Vídeo mostra casa interditada desabando sobre córrego

As fortes chuvas que atingiram a cidade de São Paulo nesse domingo (29) deixaram casas e ruas alagadas, especialmente na Zona Leste e na Zona Sul da cidade.

No Jardim Etelvina, Zona Leste , uma casa que já estava interditada desabou sobre o córrego. O imóvel já estava interditado e não houve feridos. Confira no vídeo:

Casa desmorona e cai dentro de córrego na zona leste de SP, durante intensas chuvas na capital paulista. pic.twitter.com/8PiDHLm9Kz — iG Último Segundo (@ultimosegundo) January 30, 2023

De acordo com o Corpo de Bombeiros, no domingo, São Paulo e a região metropolitana registraram 107 chamados para queda de árvores, 160 para alagamentos ou enchentes e 23 para desabamentos ou deslizamentos.



Também foram registrados alagamentos em bairros como Cidade Líder, Jardim das Camélias, Lageado, São Miguel Paulista, Campo Grande e Vila Constância.

Previsão do tempo para esta segunda em São Paulo

A segunda (30) terá sol forte, calor e pancadas de chuva com moderada a forte intensidade, e pode ter rajadas de vento e alagamentos entre o meio da tarde e o início da noite. Os termômetros oscilam entre a mínima de 20°C e a máxima de 29°C.

