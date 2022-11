Reprodução/Twitter Ativista sueca Greta Thunberg

Quatro anos após lançar sua "greve escolar pelo clima", a ativista sueca Greta Thunberg disse nesta segunda-feira (7) que está pronta para passar o "megafone" na luta contra as alterações climáticas.

Em entrevista à agência de notícias sueca TT, a jovem de 19 anos declarou que "o mundo precisa de novas perspectivas". "Devemos ouvir os relatos e experiências das pessoas mais afetadas pela crise climática. É hora de entregar o megafone para aqueles que realmente têm histórias para contar", disse ela.

Depois de exortar o público nos últimos anos a "ouvir a ciência", Greta ressaltou que "a falta de conhecimento entre as pessoas mais poderosas do mundo é chocante".

"Algumas coisas que os líderes mundiais e os chefes de Estado dizem quando o microfone está desligado são difíceis de acreditar", prosseguiu ela, exemplificando que, "se soubesse o que estava a concordar ao assinar o Acordo de Paris , eu nunca teria assinado".





Há quatro anos, o protesto "Fridays For Future" realizado em frente ao Parlamento sueco se transformou em um grande movimento global que envolveu milhões de jovens e provocou um amplo debate sobre os perigos da mudança climática .

No entanto, Greta explicou que, com o tempo, entendeu que a crise climática já está tendo consequências devastadoras na vida das pessoas.

"Por isso, torna-se ainda mais hipócrita quando as pessoas na Suécia, por exemplo, dizem que temos tempo para nos adaptar e não temos que temer o que acontecerá no futuro", enfatizou a ativista .

Em relação à Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27 , na cidade Sharm El-Sheik , Greta criticou o evento, classificando-o como uma tentativa de "greenwashing", e pediu um debate sério sobre o clima para proteger as próximas gerações.

De acordo com a ativista, suas conversas com líderes mundiais a deixaram pessimista sobre sua capacidade de progredir na questão climática.

A jovem sueca está no último ano do ensino médio em Estocolmo e disse que ainda não decidiu o que fará depois de se formar.

"Vamos ver. Se eu tivesse que escolher hoje, escolheria continuar meus estudos. De preferência algo que tenha a ver com problemas sociais", concluiu.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.