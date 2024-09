DA REDAÇÃO Taylor Swift declarou apoio à Kamala Harris





Após o debate presidencial dos Estados Unidos entre Kamala Harris e Donald Trump na noite desta terça-feira (10), Taylor Swift anunciou seu apoio à candidatura da democrata Harris nas redes sociais. A declaração de uma das maiores artistas do mundo pode ser decisiva na corrida presidencial norte-americana.

O impacto esperado é de que Taylor Swift possa atrair votos, principalmente de jovens que não iriam às urnas. Em uma eleição apertada, essa movimentação pode fazer diferença.

Mudança de postura

Durante meses, Taylor Swift manteve silêncio sobre suas intenções de voto para a eleição presidencial dos EUA, que vai acontecer no dia 5 de novembro. A cantora se limitava a encorajar os fãs a saírem e "votarem nas pessoas que mais representam vocês para o poder".

Porém, na noite de terça-feira (10), Taylor fez postagem no Instagram, logo após o final do debate, onde afirmou: "Meu voto será para Kamala Harris (...) Vou votar em Kamala Harris porque ela luta pelos direitos e causas que acredito que precisam de uma guerreira para defendê-los".

Em um longo texto, a cantora começou dizendo que "Como muitos de vocês, assisti ao debate desta noite. Se ainda não o fez, agora é um ótimo momento para pesquisar sobre as questões em pauta e as posições que esses candidatos assumem sobre os tópicos que mais lhe interessam", Continuou dizendo que "como eleitora, faço questão de assistir e ler tudo o que posso sobre as políticas e os planos propostos para este país".

Em outro trecho, Taylor comentou sobre um vídeo fake que foi divulgado pelo candidato republicano. "Recentemente, fiquei sabendo que um vídeo meu endossando falsamente a candidatura presidencial de Donald Trump foi publicado em seu site. Isso realmente despertou meus temores em relação ao Al e aos perigos de espalhar informações incorretas", alertou, concluindo que "Isso me levou à conclusão de que preciso ser muito transparente sobre meus planos reais para esta eleição como eleitora. A maneira mais simples de combater a desinformação é com a verdade”.

Possíveis impactos

Contando apenas a rede social onde a publicação foi feita, Taylor Siwft possui 283 milhões de seguidores. Considerada uma das maiores cantoras e celebridades da atualidade, Taylor move uma legião de fãs em seus shows e no consumo de suas músicas. Só o último álbum, “The Tortured Poets Department”, vendeu 2,6 milhões de cópias na semana de estreia em abril de 2024, rendendo a cantora seu oitavo álbum número 1 da Billboard desde 2020.

No Grammy Awards, em fevereiro deste ano, ela se tornou a primeira artista a ganhar o álbum do ano quatro vezes. De acordo com o serviço de rastreamento de dados Luminate, uma em cada 78 músicas ouvidas por streaming nos EUA em 2023 era de Taylor Swift.

Com um público mais jovem e fiel a tudo relacionado a cantora, ao declarar abertamente o seu voto e explicar os motivos, Taylor pode influenciar diretamente a uma parte considerável de eleitores em não apenas apoiar Harris, mas também a ir votar.

A noite do debate

O debate em questão foi amplamente visto e divulgado como um momento crucial na disputa, com os dois candidatos tentando influenciar os eleitores indecisos durante o primeiro e, possivelmente, único debate da campanha. Ao anunciar seu apoio em um momento tão decisivo, Swift estava dando à sua declaração o maior impacto possível.

Uma pesquisa recente da LendingTree descobriu que 20% dos millennials e 24% da geração Z disseram que Swift os fez se importar com futebol americano, depois de vê-la torcer pelo namorado Travis Kelce nos jogos do Kansas City Chiefs.

Outra pesquisa descobriu que 53% dos adultos norte-americanos se identificavam como Swifties (nome dado aos fãs da cantora), com 16% se autodenominando "fãs ávidos", segundo o The Week. A pesquisa concluiu que seu apelo abrangia todo o espectro político, embora, reconhecidamente, 55% dos fãs se identificassem como democratas, enquanto 23% eram republicanos e 23% independentes.





De acordo com o The Hill, uma pesquisa de fevereiro deste ano conduzida pela empresa de pesquisa de mercado Savanta descobriu que um em cada seis adultos estava "mais propenso a votar", se Swift ou Kelce os encorajassem.

No final de sua postagem, Taylor Swift afirmou: "Fiz minha pesquisa e fiz minha escolha. Sua pesquisa é toda sua, e a escolha é sua". Confira a publicação:





