Divulgação/ Parque Estadual do Turvo Vídeo de onça-pintada caçando cachorro





As câmeras de monitoramento da fauna no Parque Estadual do Turvo , localizado no município de Derrubadas , no Rio Grande do Sul , flagraram uma onça-pintada caçando um cão como presa. O registro foi feito no dia 23 de setembro.

O Turvo é o último refúgio da onça-pintada no território gaúcho. Recentemente, um estudo apontou que só existe um animal circulando pelo parque. As presas naturais do felino são capivaras, queixadas e catetos (espécies de porco do mato), veados e antas, animais nativos do parque.





Presença de cães no parque

O vídeo mostra que a presa da onça foi um cachorro doméstico, diferente dos animais que vivem no mesmo habitat. O aparecimento de cachorros na área de preservação tem sido recorrente, de acordo com os guardas do parque. Em alguns casos, esses animais pertencem a caçadores, prática proibida no local.

A diretora de Biodiversidade da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema), Cátia Gonçalves, explica que a invasão de animais domésticos no parque causa riscos à biodiversidade.





"A presença de animais domésticos dentro das unidades de conservação aumenta o risco, inclusive, de doenças para os animais silvestres, que são alvo de proteção das unidades. Então, quando a gente observa cães e gatos dentro das unidades de conservação isso sempre liga um alerta para todos os gestores de unidades de conservação", explicou.

A orientação da diretora é de que os donos "mantenham uma tutoria ainda mais observada para evitar que esse animal fuja das suas casas e entre dentro das unidades de conservação, aumentando o risco de doenças e até mesmo de ser predado".

