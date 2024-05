Reprodução/Instagram Onça pegou o jacaré e o tirou da água





Nos arredores do Parque Estadual Encontro das Águas, situado em Poconé (MT), um acontecimento singular capturou a atenção dos observadores da vida selvagem.

Um vídeo registrado pelo fotógrafo e guia de turismo Branco Arruda mostra o momento em que uma majestosa onça-pintada, conhecida como Ti e com uma década de idade, travou um confronto com um jacaré nas águas do Rio Cuiabá.

O embate ocorreu de maneira rápida e intensa. Ti, com sua agilidade felina, aproximou-se do jacaré e, em um salto certeiro, mergulhou na água para enfrentar o réptil.

O vídeo mostra claramente o momento em que a onça-pintada domina o jacaré, arrastando-o para a vegetação próxima. Mesmo tentando reagir, o jacaré não foi páreo para a força da felina.

Ti é mãe de dois filhotes grandes, com cerca de 2 anos de idade, que compartilham com ela o território no Parque Estadual Encontro das Águas.

Esse parque é conhecido por abrigar um número significativo de onças-pintadas, tornando-se um local chamativo para turistas interessados em observar a vida selvagem de perto.

Os turistas que visitam o parque têm a oportunidade de realizar passeios de barco e, sob orientação dos guias locais, podem monitorar as atividades das onças-pintadas através de fotos e vídeos.

A melhor época para essa observação é durante os meses de julho a setembro, período de seca, quando os animais tendem a se concentrar nas áreas próximas às águas, segundo o Portal G1.

Os guias também enfatizam a importância de manter uma distância segura ao observar os felinos, garantindo tanto a segurança dos turistas quanto o bem-estar dos animais selvagens.

Assista o vídeo:







Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp